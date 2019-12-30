Böyle ilçe tanıtımı görülmedi

Dernekpazarı Kaymakamlığının koordinesiyle gerçekleşen ve 1 yılı aşan çekim ve montaj süreci sonunda hazırlanan klipte ilçenin türküleri seslendirildi. Klipte sanatçılar, 7'de 70'e Dernekpazarı'nın farklı kesimlerinden işçiler, esnaflar, ev hanımları, emekliler, öğretmenler, iş adamları ve öğrencilerin yanı sıra Dernekpazarlı Araştırmacı-Yazar Sadık Albayrak ile Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız da yer aldı.

Kaymakam Yıldız ve Dernekpazarı halkı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni toplayan klibe olan desteğinden ötürü, Dernekpazarlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'a teşekkür etti.