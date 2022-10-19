Böyle olur evden eve taşımacının evlilik yıl dönümü

İsmail Eryılmaz, evliliklerinin ikinci yılında eşi Mislina Eryılmaz'a sürpriz yapmak istedi. İki yıl önce eşine baraj kenarında evlilik teklifi yapan Eryılmaz, eşinin yüksek beklentisini karşılıksız bırakmayarak baba ve ağabeyi ile çalıştıkları evden eve taşıma yapılan merdivenli taşıma asansörü ile eşine sürpriz yaptı.



Onikişubat ilçesindeki 15 katlı bir apartmanın beşinci katında yaşayan Eryılmaz, eşini arayarak kapıdan değil balkondan geleceğini söyledi. Eşi için gül yaprakları ve çiçek buketi hazırlayan İsmail Eryılmaz, asansörün üzerine çıkarak evine balkondan giriş yaptı. Genç adam, eşi ile evlilik yıl dönümünü kutlarken, o anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Halil Ulubey



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