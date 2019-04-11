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Böyle tedavi yöntemi görülmedi

Böyle tedavi yöntemi görülmedi
Böyle tedavi yöntemi görülmedi

Aydın’da arılar üzerine araştırmalar yapan ve yıllardır arıcılık sektörüne danışmanlık hizmeti veren İbrahim Altıntaş, bal arılarının soktuğu kişilere de şifa olduğunu ileri sürdü. Ağrısı olduğu dönemlerde ağrı kesici yerine bal arılarını kullandığını belirten Altıntaş, bunu panzehir niyetine yaptığını söyledi.

Aydın'da yaşayan ve yıllardır arıcılara tarım danışmanlığı yapan İbrahim Altıntaş, arılarla tanıştıktan sonra ağrı kesici kullanmadığını belirtti. Yaptığı işin garip karşılandığını ancak kendisinin arılar sayesinde uzun süre ağrı yaşamadığını ifade eden İbrahim Altıntaş, “Çocukluğumda çevremde arıcı çok idi. Arıcıların daha sağlıklı olduğunu duyardım. Lise bittikten sonra tarım ve arıcılık üzerine eğitimimi sürdürdüm. Sadece arı ve arı ürünleri üzerine değil arının tabiata ve insanlığa olan faydalarını da araştırdım. İlk etapta arıların zehrinin bile belli miktarının ağrı kesici özelliği olduğunu öğrenince şaşırdım. Birkaç kez istemeden de olsa arı soktuğunda ağrımın kesildiğini fark ettim. Artık yıllardır ağrım olduğunda ilaç kullanmak yerine arılarla kendimi tedavi ediyorum” diye konuştu.

“Alerji testi yaptırmayanlar denemesin” 

Kendisinin kullandığı tedavi yönteminden mutlu ve memnun olduğunu ancak, alerji testi yaptırmayanların ve arı soktuğunda sıkıntıya girenlerin kesinlikle bu yöntemi denememesini tavsiye eden Altıntaş, “Birçok kişinin özellikle arıcıların bu yönde çok tavsiyesini duydum. Ancak her ne olursa olsun arıya karşı alerjisi olanlar bu yöntemi denemesin” diye konuştu.  

İbrahim Kılınç
 

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