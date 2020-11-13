İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Böyle vahşet görülmedi...Avcıların vurduğu yaralı pelikan tedavi altına alındı

Böyle vahşet görülmedi...Avcıların vurduğu yaralı pelikan tedavi altına alındı
Böyle vahşet görülmedi...Avcıların vurduğu yaralı pelikan tedavi altına alındı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde av tüfeği ile ateş edilen pelikan ağır yaralandı. Yaralı pelikanın vücudunun çeşitli yerlerine saplanan saçmalar operasyonla çıkarıldı.

Böyle vahşet görülmedi...Avcıların vurduğu yaralı pelikan tedavi altına alındı - Foto Galeri
Böyle vahşet görülmedi...Avcıların vurduğu yaralı pelikan tedavi altına alındı - Tıkla İzle

Bursa'nın Karacabey ilçesinde avcılar tarafından ateş edilen pelikanın çeşitli yerlerine saplanan saçmalar hayvanı ağır yaraladı. Uçamaz durumda olan ve vatandaşlar tarafından bulunarak Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen pelikan uzman veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Vücudundaki saçmalar çıkartılarak başlanan tedavi iyi sonuç verince, takviye vitaminler ve ilaçlarla pelikan kısa sürede sağlığına kavuştu. Bir süre daha merkezde kaldıktan sonra doğal yaşama bırakılacak olan pelikan özel bir bölümde tutuluyor.

Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer, pelikanın vücudunun çeşitli yerlerinde saçma delikleri olduğunu belirterek, "Saçmalar temizlendikten sonra yaralara pansumana başladık. Muhtemelen avcılar tarafından ateş edilmiş olabileceğini tespit ettik. Şu an genel durumu iyiye gidiyor. Tedavi tamamlanınca doğaya salacağız. Günlük rutin kontrollerini de yapmayı sürdürüyoruz. Şu an yaraları kapandı ama saçma yaralanmasına maruz kaldıktan sonra hayvan beslenememeye bağlı olarak güçten düştü. Şu an bu durumu toparlıyoruz” diye konuştu.

Samet Doğru - Abdullah Çibir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.