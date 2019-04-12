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Böyle vicdansızlık görülmedi !

Böyle vicdansızlık görülmedi !
Böyle vicdansızlık görülmedi !

Kahramanmaraş'ta yol kenarında ölü bulunan yaşlı adama, bir aracın çarpıp kaçtığı belirlendi.

Böyle vicdansızlık görülmedi ! - Tıkla İzle

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Gaziantep yolu kuzey çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücüler yolda hareketsiz yatan yaşlı adamı fark edince durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 88 yaşındaki Ahmet Akıllı'nın öldüğü belirlendi. Çevrede inceleme yapan polis, yaşlı adama vasıta bir aracın çarptığını tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.  

Ömer Faruk Salman

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