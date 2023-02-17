Böyle vicdansızlık görülmedi, diyaliz hastası depremzedeyi bile dolandırmış

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de bir şahıs sosyal medya siteleri üzerinden düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek vatandaşları dolandırdı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesiyle olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan araştırma neticesinde dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan zanlının, diyaliz hastası depremzedeyi de dolandırdığı öğrenildi.

Cihan Atik

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