Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan Buse Terim'e yoğun ilgi

Buse Terim'in çocukları modern bir masal dünyasına davet eden Buse Terim X Boyner Çocuk Giyim Koleksiyonu, seçili Boyner mağazalarıyla birlikte Gaziantep'te de ailelerle ve çocuklarla buluştu. Yoğun ilgi ile karşılaşan Buse Terim, yeni koleksiyonu ve başarılı kariyeri ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

“Tüm çocukların ve kendi kızlarımın da beğeneceği bir koleksiyon yapmak istedim”

Perakende sektörünün önde gelen markası Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Buse Terim, yeni koleksiyon ile ilgili şunları söyledi: “Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile yeni sezonda Boyner'in çocuk giyim kategorisine farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Güncel çizgilerle tasarlanan, tüm çocukların seveceği bir koleksiyon yapma hedefiyle yola çıktık. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon oluşturduk. Kendi kızıma da keyifle giydirdiğim,heyecan verici bir koleksiyon oldu. Ayrıca, Baby on the Go patik koleksiyonumuzdan kız ve erkek bebekler için 3'er patik modelini Boyner X Baby on the Go adıyla sadece Boyner'e özel olarak hazırladık. Bu keyifli iş birliğimiz İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda da devam edecek. Minikleri, çok renkli ve eğlenceli bir koleksiyonun beklediğini şimdiden söyleyebilirim.”

Söyleşinin ardından hayranlarıyla uzun süre fotoğraf çektiren Buse Terim, Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu, herkesi yeni koleksiyonu keşfetmeye davet ettiğini belirtti.

Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu Gaziantep'le birlikte; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya ve Samsun şehirlerindeki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr'de aileler ve miniklerle buluşuyor.