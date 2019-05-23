Boyner'in ‘Askıda İyilik' projesi bayramda da devam ediyor

Her yıl bayram alışverişi döneminde milyonlarca müşteriyi ağırlayan Boyner, bayram ruhunu sosyal sorumluluk kampanyaları ile birleştirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada; 2016 yılından itibaren uyguladığı ‘Askıda İyilik' projesi bayram döneminde de devam edeceği duyuruldu. Tüketicilerin bayram alışverişlerine ekledikleri ‘Askıda İyilik' paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Paylaşmanın arttığı bayram dönemlerinde ‘Askıda İyilik' paket satışları yaklaşık yüzde 70 artış gösterdiği kaydediliyor.

40 bini aşkın iyilik paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Markanın ziyaretçileri, yaptıkları alışverişe sembolik miktarlarda ilave yaparak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iyilik paketlerinden alabiliyor. 'Askıda İyilik' projesi ile bugüne kadar 92 bin ürünün yer aldığı 40 bini aşkın iyilik paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

'İyiliğe Dönüştür' projesi ile tekstil atıkları yeniden hayata kazandırılıyor

Ayrıca markanın 'İyiliğin Modası Geçmez' çatısı altında sürdürdüğü bir diğer proje 'İyiliğe Dönüştür' projesi ise kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Tüketiciler kullanmadıkları veya ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini markanın mağazalarında bulunan geri dönüşüm kumbaralarına bırakıyor. Proje kapsamında, kullanılmayan tekstil ürünleri yeniden değerlendirilerek hayata ve ekonomiye kazandırılıyor. 'İyiliğe Dönüştür' projesi ile şimdiye kadar toplam 140 tondan fazla giysinin dönüşümü yapılırken, Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın aracılığıyla 40 sağlık bilimleri öğrencisine burs kaynağı oluşturuldu. İyiliğe Dönüştür projesi, 2019'da 18'inci Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde 'Süreklilik / Sürdürülebilirlik' ödülünün sahibi olmuştu.

Bal: "Başlattığımız iyilik hareketini müşterilerimizle büyütüyoruz"

Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal, markanın sosyal sorumluluk projeleri hakkında şunları söyledi: "Boyner Büyük Mağazacılık olarak toplumsal değer oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Oluşturduğumuz bu değerin aynı zamanda bir farkındalık sağlamasını hedefliyoruz. Çünkü iyilik yapma bilincinin hem şirketlerin hem de insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle dünyamız daha güzel bir yer olacak. Bu düşüncelerle mağazalarımızda İyiliğe Dönüştür ve Askıda İyilik projeleriyle iki kanattan giden bir yolculuk başlattık. Müşterilerimizin de bu iki projeyi sahiplenmesi ve desteklemesi bizi çok sevindirdi. Askıda İyilik projemiz özellikle bayram dönemlerinde daha da büyük ilgi görüyor. Bu dönemde Askıda İyilik paket satışları yaklaşık yüzde 70 artış gösteriyor. Başlattığımız iyilik hareketinin müşterilerimizin katkısıyla büyüdüğünü görmek gerçekten çok sevindirici".