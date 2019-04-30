Boyner'in ‘İyiliğe Dönüştür' projesine Altın Pusula ödülü

‘İyiliğin Modası Geçmez' mottosuyla Türkiye'nin mağazacılıkta en büyük iyilik hareketlerinden birini yürüten Boyner'in sosyal sorumluluk çalışmaları arasında yer alan ‘İyiliğe Dönüştür' projesi, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin (TÜHİD); bu yıl 18'incisini düzenlediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde ‘Süreklilik/ Sürdürülebilirlik' ödülünün sahibi oldu.

Farklı kategorilerde 300'e yakın projenin yarıştığı ve 49 projenin ödüllendirildiği 18'inci Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri için İstanbul'da bir tören gerçekleştirildi. Boyner'in İyiliğe Dönüştür projesi kurumların, iletişim alanında sürdürülebilirliği dikkate alarak gerçekleştirdikleri, topluma katkı sağlayan projelerin değerlendirildiği Süreklilik/Sürdürülebilirlik kategorisinde pek çok değerli proje içinden sıyrılarak, iletişim sektörünün en önemli ödüllerinden birine layık görüldü.

‘İyiliğe Dönüştür' projesi 2016 yılında TİSK Etkililik Ödülü, 2015 yılında da ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Sürdürülebilir bir geleceğe destek

Boyner, 'İyiliğe Dönüştür' projesiyle, tekstil atıklarının oluşturuğu ekolojik ayak izini azaltmayı, sürdürülebilir bir geleceğe destek olmayı ve bu konuda son kullanıcıda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 'İyiliğe Dönüştür' projesi kapsamında, kullanılmayan tekstil ürünleri yeniden değerlendirilerek hayata ve ekonomiye kazandırılıyor.

Tüketiciler kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini Boyner mağazalarında bulunan geri dönüşüm kumbaralarına bırakıyor. Kumbaralarda toplanan kıyafetler; geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor.

Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar, metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satışa sunuluyor. Kermeste yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor.