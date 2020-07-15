İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boynundan silahla vurulan adam yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti

Boynundan silahla vurulan adam yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti
Boynundan silahla vurulan adam yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti

Başakşehir'de bir catering firması sahibi tarafından boynundan vurularak ağır yaralanan Oğuzhan Yılmaz (30), 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Başakşehir'de İkitelli Pik Döküm Sanayi Sitesi'nde 2 Temmuz günü yaşanan olayda Oğuzhan Yılmaz çalıştığı et firması için catering firması ile görüşmeye gitmiş, firma sahibi M.S. tarafından boynundan silahla vurulmuştu.

Olayın ardından sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yılmaz, acilen hastaneye kaldırıldı. 13 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren iki çocuk babası Yılmaz, hayatını kaybetti.

Yılmaz'ı soğukkanlılıkla vuran iş yeri sahibi M.S. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Furkan Tan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.