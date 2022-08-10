Boynunuz yaşınızı ele vermesin

Boyun güzelleştirme, estetik dünyasında son dönemde öne çıkan uygulamalar arasında yer alıyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özsular, bu uygulamaların neden bu kadar ilgi gördüğünü hakkında açıklamalarda bulunarak, “Boyun, kadınlarda zarafeti, naifliği temsil eder. İnce, zarif ve pürüzsüz bir boyun, genç ve zarif bir görünüm sağlar. Erkeklerde de gücü temsil eder. Yapılı, güçlü, gergin, hatları belirgin ve pürüzsüz bir boyun, daha genç ve dinamik görünmeyi sağlar. Cildi gevşemiş, yağlanmış, sarkmış, gıdı oluşmuş bir boyun ise hem kadını hem de erkeği olduğundan daha yaşlı gösterir. Üstelik vücuttaki herhangi bir bölgeyi kamufle etmek mümkündür, ancak boyundaki yaşlanma ve deformasyonu gizlemek o kadar kolay değildir. Boyun güzelleştirme uygulamaları kişinin işte bu rahatsızlık verici görüntüden kurtulmasını sağlar. Teknolojik gelişmeler ve son yıllarda halkın da estetik uygulamalar hakkında bilinçlenmesi, boyun güzelleştirme işlemlerine olan ilgiyi de artırdı” şeklinde konuştu.

“Tedavi yöntemine muayenede karar verilir”

Boyun güzelleştirme uygulamalarından hangisinin uygulanacağına muayene sırasında karar verildiğini dile getiren Op. Dr. Yavuz Özsular, “Doktor muayenede cildin kalınlığını, cilt altı yağ dokusunu, sarkma ve kırışıklık derecesini inceler. Ayrıca hastasının beklentilerini, şikayetlerini dinler. Hangi tedavi yönteminin uygulanacağını belirlerken yaşa, cinsiyete, beklentilere ve söz konusu bölgedeki deformasyona bakılır. Sonrasında yönteme karar verilir ve tedavi süreci başlar” ifadelerini kullandı.

“Hem ameliyatlı hem ameliyatsız”

Boynu güzelleştirmek için uygulanabilecek çok sayıda tedavi yöntemi bulunduğunu söyleyen Op. Dr. Yavuz Özsular, hem ameliyatsız hem de ameliyatlı yöntemlerin tercih edilebileceğini belirterek, “Bizim uyguladığımız ameliyatsız yöntemler; botoks, dolgu, hydrafacial, endolift lazer, altın iğne radyofrekans, mezoterapi ve vitamin uygulamaları. Bazı kişilerde mutlaka cerrahi müdahale gerekir. O zaman da kök hücre ile gençlik, kök hücreden zengin yağ transferi, gıdı liposuctionJ plasma, ip askı uygulamaları ya da boyun germe seçeneklerinden birini tercih ederiz” diye konuştu.

