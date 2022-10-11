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Boyundan büyük motosikletle piste çıktı, sosyal medyada gündem oldu

Boyundan büyük motosikletle piste çıktı, sosyal medyada gündem oldu
Boyundan büyük motosikletle piste çıktı, sosyal medyada gündem oldu

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlunu 560 cc’lik motosiklete tek başına bindirip, pistte gezmesine izin verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler olumlu ve olumsuz onlarca yorum aldı.

Boyundan büyük motosikletle piste çıktı, sosyal medyada gündem oldu - Tıkla İzle

Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran 3 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez kendisinden kat kat büyük motosikletle babasının pistinde dolaştı. O görüntüler, Zayn için açılan sosyal medya hesabında, "560 cc sırada ne var?" yazısıyla paylaşıldı. Uzun süredir kendi pistinde eğittiği Zayn'i ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen baba Kenan Sofuoğlu, yapılan paylaşımla olumlu ve olumsuz onlarca yorum aldı.

Orkun Kaya

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