Boyundan büyük motosikletle piste çıktı, sosyal medyada gündem oldu

Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran 3 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez kendisinden kat kat büyük motosikletle babasının pistinde dolaştı. O görüntüler, Zayn için açılan sosyal medya hesabında, "560 cc sırada ne var?" yazısıyla paylaşıldı. Uzun süredir kendi pistinde eğittiği Zayn'i ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen baba Kenan Sofuoğlu, yapılan paylaşımla olumlu ve olumsuz onlarca yorum aldı.

Orkun Kaya

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