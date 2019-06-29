Bozcaada cinayetinin zanlılarına linç girişimi

İddiaya göre, Bozcaada'daki bir otelde çalışan Ramazan Öksüz'ün de (31) bulunduğu bardaki 4 kişi barın kapanmasına yakın içki istedi. Bar sahibi kapanma saatini geçtiğini belirterek içeride bulunanlara içki servisi yapmadı. Bunun üzerine başlayan tartışma bir anda sokağa taştı. Alkollü şahısların birbirine girdiği kavgada, Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Ramazan Öksüz feci şekilde darp edildi. Olay yerinde kalbi duran genç adam 112 ekibinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öksüz'ün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olaydan sonra ilk etapta 4 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden olaya karıştıkları tespit edilen 11 kişiyi gözaltına alarak Bozcaada İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

Zanlıların sorgusu devam ederken önce hayatını kaybeden Öksüz'ün yakın arkadaşları sonra çok sayıda ilçe halkı emniyet binası önünde toplandı. Gözaltındaki zanlılara tepki gösterip içeriye girmek isteyen kalabalığı polis ve jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kalabalığın artması üzerine zanlıların sevkinden vazgeçildi ve bölgede diğer ilçelerden takviye polis ekipleri, özel harekat ve zırhlı araç istendi. Kalabalığın Emniyet Müdürlüğü önünden uzaklaştırılmasının ardından 11 zanlı özel harekat eşliğinde zırhlı polis ejderine bindirilip tahkikatın yürütüleceği Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Öfkeli kalabalık polis araçlarının peşinden bir süre koştu. Öte yandan, soruşturma için ek süre alındığı olayla ilgili ek gözaltıların olabileceği zanlıların sorgulama işlemi bittikten sonra bir kaç gün içerisinde adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Bursa Adli Tıp Morguna öğle saatlerinde getirilen Öksüz'ün cesedini Bursa'daki akrabaları ve arkadaşları karşıladı. Adli Tıp önünde gözyaşı döken yakınları olaya akıl sır erdiremediklerini söyledi. Öte yandan, Öksüz'ün PTT emeklisi babasının aslen Balıkesir'in Kepsut ilçesine kayıtlı olduğu uzun yıllar Bozcaada'da görev yapıp emekli olduktan sonra ailesiyle birlikte adada yaşamaya başladıkları öğrenildi. Bozcaada'da bir otelde çalıştığı öğrenilen Öksüz'ün kendinden küçük bir de kız kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Genç adamın cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Cenk İşver - Selahattin Murathan Yıldırım - Utku Yaşar Cüce