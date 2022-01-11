Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, “Bugün Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe- Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, GESTAŞ, 12 Ocak Çarşamba günü Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.



Utku Yaşar Cüce

