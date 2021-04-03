Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “4 Nisan Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 08:00, Kabatepe'den ise saat 10:00 seferleri ile Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 08:00, Geyikli'den saat 09:00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Planlı diğer seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Utku Yaşar Cüce