Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki lodos fırtına beklentisi nedeniyle Bozcaada-Geyikli ile Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “26.11.2021 Cuma (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07:00 ve 10:00, Geyikli'den ise saat 08:00 ve 11:00 seferleri saatinde yapılacaktır.

Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan yapılması planlanan saat 07:00 seferi saatinde yapılacak olup, Kabatepe'den saat 09:00 seferi saat 11:00'de yapılacaktır. Gün içerisinde yapılması planlanan diğer seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.



Utku Yaşar Cüce

