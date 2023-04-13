Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00, Kabatepe Gökçeada hattında, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00'teki feribot seferleri iptal edildi.

Mustafa Suiçmez - Murat Yüksel

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