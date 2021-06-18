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Bozcaada'da müsilaj görüldü

Bozcaada'da müsilaj görüldü
Bozcaada'da müsilaj görüldü

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde de müsilaj (deniz salyası) görüldü.

Ocak ayında Marmara Denizi'nde, Mart ayında ise Çanakkale Boğazı'nda görülmeye başlayan deniz salyası şimdi de Kuzey Ege'nin turizm merkezi olarak bilinen, sanatçıların, iş adamları ve pek çok ada sevdalısının uğrak yeri olan Bozcaada ilçesinde de görüldü.

Bozcaada feribot iskelesi yanındaki balıkçı barınağının içerisinde bugün saat 16.00 sıralarında lodosun etkisiyle dolmaya başlayan müsilaj, beyaz ve yapışkan tabakasıyla kötü bir görüntü oluşturdu.

Öte yandan, belediye ekipleri vidanjörle balıkçı barınağı içerisinde müsilaj temizliği faaliyetlerini sürdürürken, adanın denize girilen koy ve diğer plajlarında deniz salyasına rastlanmadı.

Utku Yaşar Cüce

 

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