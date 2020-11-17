Bozcaada'ya geçişlerde 'HES' kodu mecburi hale getirildi

Toplantıda, virüs yayılımının önlenmesi için Geyikli'den adaya ulaşımı sağlayan GESTAŞ'a ait feribotlarda HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Bozcaada Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya gitmek isteyenlerin HES kodu alması gerektiği belirtildi.

Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da “17 Kasım 2020 tarihinden itibaren Geyikli yük iskelesinden Feribot'a binişlerde HES kodu uygulamasına başlanacaktır. Bozcaada'ya yolculuk yapacak yolcuların HES kodu alması önemle duyurulur” ifadesine yer verildi.

Cüneyt Önder