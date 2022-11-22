Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00; Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Öte yandan, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00; Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi iptal edildi.

Mustafa Suiçmez

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