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Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00; Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Öte yandan, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00; Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi iptal edildi.

Mustafa Suiçmez

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