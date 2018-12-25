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Bozdağ beyaza büründü

Bozdağ beyaza büründü
Bozdağ beyaza büründü

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi beyaza büründü. İzmir'in önemli kış turizmi merkezi Bozdağ'da dün düşen hava sıcaklıkları ile birlikte gelen yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde zirve kesimlerinde etkili olan kar yağışı akşam saatlerine doğru İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde etkili olmaya başladı. Yoğun karla birlikte Bozdağ'ın cadde ve sokakları tamamen beyaza büründü. Bozdağ Mahalle Muhtarı Halil Faruk Otçu, bölgede kar yağışının halen devam ettiğini, Ödemiş-Bozdağ-Salihli karayolu ile birlikte diğer bağlantı yollarının henüz açık olduğunu belirtti.

Otçu, kar yağışının daha da artması ihtimaline karşı belediye ve karayolları ekiplerinin hazır bekletildiğini ifade ederek, "Ödemiş-Bozdağ-Salihli yolunu kullanacak sürücüler mutlaka kış lastiği taksınlar ve zincir kullansınlar" uyarısında bulundu. 

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