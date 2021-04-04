Bozdağ: “Bildiri ayaklarımızın altındadır”

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bazı emekli amiraller; hadlerini aşmışlar, kendilerini bir şey sanmışlar ve eski Türkiye'yi özlemiyle iktidara ve halka ayar verme cüretinde bulunmuşlar. Türkiye, eski Türkiye değildir. Belli ki emekli amirallerin bazısı bu hakikati hâlâ öğrenememiş, ama onlar da öğrenecekler” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Türkiye'de Montrö Antlaşması'nı tartışmaya açan ya da Mavi Vatan'dan taviz veren konumda olmadığını belirterek, “Aksine bugün Karadeniz'de doğalgaz bulan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin menfaatleri için dünyayı karşısına alan bir iktidar ve Türkiye vardır. Bu bildiri yok hükmündedir ve ayaklarımızın altındadır. Türkiye'de, ABD ve AB'nin menfaatini Türkiye'nin menfaati zanneden şahsiyetsiz eziklerin devri çoktan kapanmıştır. Türkiye ve Türk halkı, eski Türkiye özlemiyle bildiriye imza atan gürûha haddini bildirmeye muktedirdir” ifadelerine yer verdi.