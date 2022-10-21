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Bozkır tuvale dönüştü, oluşan manzara mest etti

Bozkır tuvale dönüştü, oluşan manzara mest etti
Bozkır tuvale dönüştü, oluşan manzara mest etti

Karasal iklime sahip Sivas’ta sonbaharın gelmesiyle birlikte kızaran vişne ağaçları bozkırı adeta tuvale dönüştürdü, ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti.

Bozkır tuvale dönüştü, oluşan manzara mest etti - Tıkla İzle

Sivas kent merkezine uzaklığı 23 kilometre olan Çukurbelen köyündeki vişne bahçesi sonbahar güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte vişne ağaçlarının yaprakları renklendi. Kırmızı, yeşil ve sarı tonların yer aldığı bahçede ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bozkır renklenirken, tablo gibi görüntülerin ortaya çıktığı vişne bahçesi ise dron ile havadan görüntülendi.

Onur Erden - Mert Taha Varol

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