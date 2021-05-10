Bozkır'ın Nazar boncuğunda çalışmalar tamamlandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile herkesi kendime hayran bırakan Gökpınar Gölünde peyzaj ve ıslah çalışmaları sona erdi. Sivas Valisi Salih Ayhan bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Ayhan, projede son aşamaya geldiklerini bayramdan sonra proje alanın açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Vali Ayhan, “Bizim göz bebeğimiz adeta nazarlığımız sadece bizim değil ülkemizin nadide bir eseri olan Gökpınar gölümüzle ilgili çalışmalarımız vardı, bunu incelemek için bugün buradayız. Gökpınarımız çok çok daha güzel olacak, adından çokça söz ettirecek. Bu bölgenin rehabilite edilmesi ve gölümüzü de muhafaza ederek hiçbir şekilde dokusuna zarar vermeden etrafını çok güzel bir şekilde ıslah ediyoruz. Projemizde son aşamaya geldik bayramdan sonra buranın açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Ziyaretçi akımı olacak

Vali Ayhan, yoğun bir ziyaretçi akımı olacağını düşündüklerini belirterek, “Gökpınar'ımızın etrafını biraz daha genişleteceğiz çünkü buraya yoğun bir ziyaretçi akımı olacağını düşünmekteyiz. Projemizin mantığı da şuydu gölün etrafındaki çok yakın mesafedeki yoğunluğu biraz daha etrafa aktarabilmekti, bunu başardığımızı düşünmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Gökpınar Gölümüzün hassas korunacak alanlar statüsüne kazandırılması da bizim için ayrıca önemli oldu. Hem gölümüzü koruyacağız hem de burada insanlarımızın istifade etmesini nefes almasını istiyoruz. Hakikaten çok güzel bir eser ortaya çıktı. Hiçbir şekilde betonlaşma yoktur. Dokuya uygun, doğaya uygun Gökpınar'ımızın ruhuna uygun genellikle yoğun bir şekilde ahşap olan ağaç ve peyzaj çalışmamızı bitirmiş olduk. Bizi bu alanda eleştirenleri buraya davet ediyoruz, Gökpınar'ı ziyaret etmeyi bekliyoruz. Çalışmalarımız devam edecek gölün etrafındaki alanları daha nitelikle hale getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Ülkemizin bu nadire eserini böyle el emeği göz nuru güzel bir şekilde işleyerek Sivas'ımızın ve Gürün'ümüzün turizminde önemli bir ivme olacak” şeklinde konuştu.

Mustafa Koçyiğit

