Bozkurtlu selzede engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evini kaybeden vatandaşlar için oluşturulan konteyner kentte kalan yürüme engelli Zübeyda Kuş'a (46) Kastamonu Valiliği aracılığıyla bir hayırsever tarafından akülü tekerlekli sandalye alındı.

Alınan akülü tekerlekli sandalye, Kastamonu Valisi Avni Çakır tarafından konteyner kentte Zübeyda Kuş'a hediye edildi. Akülü tekerlekli sandalyenin bir hayırsever tarafından hediye edildiğini belirten Vali Çakır, “İnşallah bundan sonra kimseye bağlı kalmadan kendi başına istediğin yere gidip gelebileceksin, gezeceksin. Şu anda trafik yoğunluğu ilçede biraz fazla, bu yüzden biraz dikkatli olman lazım. İnşallah kısa sürede buradaki yoğunluk azaldıktan sonra akülü tekerlekli sandalyen ile ilçeyi gezersin. Hep yüzün gülsün, iyi günlerin olsun” dedi.

Selzede Zübeyda Kuş ise, çok mutlu olduğunu söyledi. Destekle adım atabildiğini ve sel günü kendisini zor kurtardığını ifade eden Kuş, “O gün sele maruz kaldım. Sel savurdu beni, merdivenin korkuluğuna tutarak üçüncü kata kadar çıktım” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Vali Avni Çakır'ın konteyner kenti ziyaretinde kendisinden akülü tekerlekli sandalye rica ettiğini anlatan Kuş, “Babamı kaybettim, annemle birlikte konteyner kentte yaşıyoruz. Valimizin ziyaretinde istemiştim, o da beni kırmadı ve bu sandalyeyi aldı” diye konuştu.

Sel geldiği sırada merdivenin korkuluklarına tutunduğunu ve sele kapılmaktan bu şekilde kurtulduğunu söyleyen Kuş, “Kendimi güçlükle üçüncü kata atabildim. Ardından Abana'ya götürdüler, orada yurtta kaldım. Ardından buraya konteynır kente annemle birlikte yerleştim” şeklinde konuştu.

İlk kez tekerlekli sandalyesi olduğunu ifade eden Kuş, “Daha önce tekerlekli sandalyem bile yoktu. Hem ihmal edildim, biraz da alamadılar, maddi güçleri yoktu. Annem yaşlanmıştı, alamamıştık. İlk arabam, çok mutlu oldum. Daha önce yürüyemiyordum. Annem koluma girip gezdiriyordu. Bazen kardeşlerim gezdiriyordu. Evin içinde kedi gibi geziyordum. Bu şeklide tekerlekli sandalye ile yürüyebilirsem yürüyeceğim. İnşallah bununla dışarıda gezeceğim. Çok mutluyum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu tekerlekli sandalye sayesinde kimseye bağlı kalmadan rahatlıkla dışarıda dolaşabileceğini söyleyen Kuş, “Heyecanlıyım ve mutluyum ilk defa böyle bir şey yaşadığım için” dedi.

Vedat Yunus İkizoğlu

