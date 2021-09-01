Bozkurt'ta büyük yıkıma sebep olan Ezine Çayı'nın taşması cep telefonuna yansıdı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel nedeniyle bazı binalar yıkılırken bazı binalarda da ağır hasar oluştu.

Büyük yıkımın yaşandığı Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşma anı bir vatandaşların cep telefonuna anbean yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde Ezine Çayı'nın saniyeler sonra taştığı ve park halindeki bir otomobil ile beton mikseri kamyonunu önüne katarak sürüklediği görüldü.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde Ezine Çayı'nın taşmasının ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastığı, camların kırıldığı görüldü.

Vedat Yunus İkizoğlu

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