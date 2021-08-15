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Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'ndan 3 vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı

Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'ndan 3 vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı
Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'ndan 3 vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi nedeniyle yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı’nda yapılan arama çalışmalarında 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Bozkurt’ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı’ndan 2 vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı - Tıkla İzle

Kastamonu'nun birçok ilçesi sel felaketinden etkilendi. En çok etkilenen ilçe ise adeta sular altında kalan Bozkurt oldu. İlçede yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu birçok bina ve iş yeri sular altında kalırken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti. Öte yandan Ezine Çayı'nın yatağında yer alan birçok apartman da selden etkilendi.

8 katlı Ölçer Apartmanı ise tamamen zeminle birleşti. Uzmanlar arama kurtarma çalışmalarını ilk günden bu yana sürdürüyordu. Bugün üzücü haber alındı. Çöken apartmandan 2 vatandaşın cansız bedenleri çıkartıldı.

Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çalışmalar neticesinde, Ezine Çayı'nın yatağında bulunan apartmanlardan biri olan 8 katlı Ölçer Apartmanı'ndan bir kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı.

Utku Şimşek - Derya Yetim - Bayram Türüdü

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