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Bozkurt'ta sel felaketinde çöken bina karşısında umutlu bekleyiş sürüyor

Bozkurt'ta sel felaketinde çöken bina karşısında umutlu bekleyiş sürüyor
Bozkurt'ta sel felaketinde çöken bina karşısında umutlu bekleyiş sürüyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle çöken binada 3 kızı ve eşi bulunan Mustafa Avcı, enkaz karşısında çalışmaları izleyerek son bir umut ışığı bekliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sağanağın ardından Ezine Çayı taşmış ve ilçe merkezi sular altında kalmıştı. Birçok vatandaş selden kurtulmak için binaların yüksek katlarına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Ancak içerisinde çok sayıda insanının olduğu Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı bina sel nedeniyle çöktü. Felaketten sonra binanın içerisinde bulunan vatandaşlardan herhangi bir haber alınamadı.

Yıkılan 8 katlı binanın çökmesinin ardından son 3 katının sel sularına kapılarak sürüklendiği öğrenildi. Sel sularına teslim olan binada yakınları bulunan vatandaşlar ise Ezine Çayı'nın karşı kıyısından binada yapılan arama kurtarma çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.

Sel felaketinin yaşandığı esnada çöken binada 3 kızı ve eşinin olduğunu söyleyen Mustafa Avcı'da 3 gündür uyumadan çalışmaları izleyerek gelecek umutlu bir haberi bekliyor.

Bayram Türüdü - Ömer Faruk Karataş
 

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