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Bozkurt'taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor

Bozkurt'taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor
Bozkurt'taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ilk gece kurtarma çalışmaları sürdü. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte devam eden çalışmalarda zaman zaman sevindirici haberler geldi.

Bozkurt’taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor - Tıkla İzle

Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sular altında kalan kent merkezindeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sevindirici haberler gelmeye başladı. küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, bir aile de yaklaşık 15 saattir mahsur kaldıkları evlerinden ekipler tarafından kurtarıldı.
Bölgede helikopterler de arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor.

Derya Yetim - Utku Şimşek
 

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