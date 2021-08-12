İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bozkurt'taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bozkurt'taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bozkurt'taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Foto Galeri
Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Tıkla İzle

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu. Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Utku Şimşek - Bayram Türüdü - Derya Yetim - Refik Fidan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.