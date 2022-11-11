Bozulan araca yardıma giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bozulan aracı kurtarmaya giden çekici kazaya karıştı. Köprüden aşağı uçan araç alev alev yandı. Baygın halde olan yaralılardan biri kendine gelince yardım isteyerek ambulans çağırdı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Salih Nalça, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, yaralıların tedavileri ise devam ediyor. Öte yandan, kazaya karışan araçlar başka bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Murat Başal

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