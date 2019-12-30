Bozüyük'te 3 araç birbirine girdi; 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle İnegöl-Bozüyük karayolunda aralıklarla çok sayıda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Son olarak Muratdere rampaları yakınlarında 2 yolcu otobüsü ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine güçlükle ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için seferber oldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep