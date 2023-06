bp Türkiye'den akaryakıt müteahhitlerine ödül

bp Türkiye'nin akaryakıt yatırım projeleri çerçevesinde birlikte çalıştığı iş ortakları arasında sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik (SEÇ-G) kültürünü yaygınlaştırmak, sürdürülebilir ve çevreci saha uygulamalarını teşvik etmek amacıyla düzenlediği geleneksel bp Müteahhitleri Buluşması ve Ödül Töreni'nin yedincisi bp Türkiye İstanbul merkez ofisinde gerçekleştirildi. Şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen organizasyon, uzun süren pandemi döneminin ardından yüz yüze yapılan ilk organizasyon oldu. bp'nin akaryakıt operasyon süreçlerinin üst düzey standartlarla yönetilmesinde katkısı olan iş ortaklarını ödüllendirme amacıyla gerçekleştirilen tören, konuyla ilgili farkındalık oluşturmasının yanı sıra operasyonların insana ve çevreye zarar vermeden sıfır kaza ile sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Perakende operasyonlarında 2022'de sıfır kaza

İstanbul merkez ofiste yüz yüze gerçekleştirilen bp Müteahhitleri Buluşması ve Ödül Töreni'nde 22 müteahhit firma ve 80 bireysel müteahhit personeli 13 kategoride ödüllendirildi. Sözlerine Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgedeki akaryakıt operasyonunun kesintisiz devamını sağlayan firmalara teşekkür ederek başlayan bp Türkiye Perakende Akaryakıt Operasyon Direktörü Ersin Akmanoğlu bp'de emniyet ve güvenliğin tüm operasyonun temeli olduğunu söyledi. İnsan ve çevreye verdikleri değer ile iş güvenliği standartlarını en üst seviyede uygulayarak, kaza riskini sıfıra indirmenin her zaman öncelikleri arasında yer aldığının altını çizen Akmanoğlu, “Bu bakış açısı ile 2022 yılında perakende operasyonlarımızın hiçbirinde bir yaralanma ve kaza yaşamadık. Bu başarıyı 2023 yılında da tekrarlamak için tüm operasyonlarımızı, SEÇ-G standartlarının da üstünde uygulamalarla yürütmeyi sürdüreceğiz. SEÇ-G sayesinde kişisel hataların önlenmesinin yanı sıra bu hatalardan kaynaklanabilecek zararların da önüne geçiyoruz. Bunu ödüllendirmek için artık gelenekselleşen müteahhit ödüllerimize çok önem veriyoruz. Böylece bp olarak iş ortaklarımız ile uyguladığımız iş güvenliği standartlarımızla sektöre örnek oluyoruz” diyerek ödül alan iş ortaklarını kutladı.

"bp'nin SEÇ-G hedefleri iş ortaklarıyla çalışma prensiplerini belirliyor"

bp Türkiye olarak en temel değerlerinden emniyet ve güvenliği tek takım olma prensibiyle birleştirerek yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarından dolayı çalıştıkları müteahhit firmaları ödüllendirdiklerini söyleyen bp Türkiye SEÇ-G Müdürü Emir Özdemir “Oldukça yüksek katılımlı bir organizasyon gerçekleştirdik. bp'nin global ve Türkiye stratejisi, SEÇ-G hedefleri ve ticari koşullar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. bp'nin akaryakıt operasyon süreçlerinin üst düzey standartlarla yönetilmesinde katkısı olan iş ortaklarını ödüllendirme amacıyla gerçekleştirdiğimiz töreni konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledik. Bu tür buluşmalar ve ödül törenleri operasyonlarımızın insana ve çevreye zarar vermeden sıfır kaza ile sürdürülmesine de katkı sağlıyor” dedi.

Emniyette yarış olmayacağını vurgulayan Özdemir, hedeflerinin ortakları, tedarikçileri, rakipleri ve düzenleme kurumları ile çalışarak sektörün standartlarını yükseltmek olduğunu vurguladı. Performans değerlerini iyi veya kötü fark etmeksizin açıkça rapor ettiklerinden bahsederek SEÇ-G performansında iyileştirmelere katkısı olanları öne çıkarttıklarını ve iş planları arasında yer alan ölçülebilir SEÇ-G hedeflerini sağlamanın en büyük amaçları olduğunu belirtti.

Müteahhit Ödülleri arasında, deprem felaketi sonrasında bölgedeki akaryakıt sevkiyatının kesintisiz olarak sağlanmasında gösterdikleri büyük emeklerin yanı sıra ellerindeki tüm araçları bölgeye yardım için gönderen müteahhitlere verilen Kahraman Müteahhit Ödülü'nün de yer aldığı 13 kategori bulunuyor.

7. bp Müteahhitleri Buluşması Ödül Listesi

Kahraman Müteahhit Ödülü

Gasgrup

Günca Mühendislik

Interpet

Kar Montaj

Mepsan

Master Decos

Socomex

Tekser

Tora

Turcom

Turpak

SEÇ-G Performans Ödülü

RM İstanbul Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş.

Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

Emniyet Programı “Herkes görür, Sen Fark Et” Ödülü

Gökhan Cephaneci-Doğuş Mühendislik Doğalgaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kemal Başar-Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Tic. A.Ş.

Tek Ekip Ödülü

Doğuş Mühendislik Doğalgaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

RM İstanbul Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş.

İletişim Liderliği Ödülü

Gülçin Kuvan-Gasgrup Enerji Sistemleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Murat Çakmak-Gasgrup Enerji Sistemleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Muharrem Yeşilyurt-Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

Çevrecilik ve Sürdürülebilirlik Ödülü

Serkan İktü-Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

Tora Bakım Ekibi-Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

Çeviklik Ödülü

Dünya Haberleşme Entegre Bina Kontrol Sistemleri İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Kar Montaj Bakım Onarım Elektrik Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Sağlık ve Esenlik Ödülü

Fırat Bulut-TÜV-SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti

Yenilikçi Düşünce Ödülü

Interpet Petrol Teçhizat San. Tic. Ltd. Şti.

Yen Bakım Mühendislik Danışmanlık San. Tic. A.Ş.

Saha Destek Ödülü

Anıl Erdinç Tüfekçi-Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

Emre Savahil–Elfi Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kemal Uyar-Gasgrup Enerji Sistemleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mehmet Toğluktemur-Günca Mühendislik Petrol Ürünleri İnş. Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çözüm Odaklılık Ödülü

Çağdaş Mazlum–FE Yapı Müh. Müt. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.

Görkem Çelikkılıç-Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Tic. A.Ş.

Şeref Aydın-Nilda Mühendislik Tic. Ltd. Şti.

Yaşar Bayramoğlu–Sistem Reklamcılık Aydınlatma ve İnş. ve San. A.Ş.

Proje Yönetimi Ödülü

Gasgrup Enerji Sistemleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

MPT Çevre Teknolojileri ve Muhendislik A.Ş

Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

Süreç Sadeleştirme Ödülü

Lena Yazılım Turizm ve Elektronik Ticaret A.Ş.

