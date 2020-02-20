BP'den yanlış dolum vakalarının önüne geçmek için 'Doğru Yakıt Sistemi' projesi

BP Türkiye, akaryakıt sektörünün ortak sorunlarından biri olan yanlış dolum vakalarını önlemek amacıyla ‘Doğru Yakıt Sistemi' teknolojisi geliştirdi. Yapılan bilgilendirmede; 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye çapındaki BP istasyonlarında aktif olarak hizmete vermeye başlayan bu yepyeni sistem sayesinde, müşteriler karşılaşabilecekleri yanlış dolum kaynaklı sorunlardan korunuyor. Akaryakıt alımında en büyük problemlerden bir tanesi olan benzinli araca motorin, dizel araca benzin ikmali hataları dolayısıyla ortaya çıkan ve sürücülere hem maddi hem de manevi etki oluşturan sorunların bu yeni sistem sayesinde önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Bu yeni sistemde; kullanım amacı yanlış dolumu engelleme ile sınırlı olmak üzere, araç plakaları aracın yakıt türü ile otomatik olarak eşleştirilerek Doğru Yakıt Sistemi altında kaydediliyor.

Araç plakası sisteme kayıtlı olan BP müşterilerinin istasyonlardan herhangi birini ilk ziyaret ettiklerinde, pompada yakıt tipinin otomatik olarak tanınmasını ve pompa satış görevlisini yakıt ikmali başlamadan uyararak doğru akaryakıtın verilmesini sağlıyor.

Sisteme henüz kayıtlı olmayan müşteriler, BP'den yaptıkları ikinci akaryakıt alımlarında Doğru Yakıt Sistemi'ne kaydediliyor.

Sistem kurulurken kişisel veri gizliliğine dikkat edildi

Sektörü yakından tanıyan Turpak'ın uzman ekibi ile birlikte hayata geçirilen sistem ile Türkiye'nin dört bir yanında akaryakıt müşterileri daha güvenli yakıt alması ve satın alma sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Ayrıca sistem kurulurken kişisel veri gizliliğine dikkat edildiği bildirildi