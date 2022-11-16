Braian Angola, Pınar Karşıyaka'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, son olarak Galatasaray forması giyen şutör guard Braian Angola'yı transfer etti. Galatasaray formasıyla, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıkan Kolombiyalı Braian Angola, bu beş maçta ortalama 19.2 dakika süre alırken; 5.8 sayı, 2.4 ribaunt ve 1.8 asistlik ortalamayla takımına katkı verdi.

Hasan İnce

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