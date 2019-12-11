Braian Samudio: "Ne yazık ki bir istikrar yakalayamadık"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Braian Samudio, ligin 15. haftasında sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçında galibiyet almak istediklerini söyledi. Samudio “Şu anda bulunduğumuz konum bizi çok memnun eden bir konum değil. Teorik olarak baktığınız zaman iyi bir kadromuz var. Şu anda bulunduğumuz konumdan daha üst bir konumda olmamız gerekiyordu. Farklı hedefler içinde olmamız gerekiyordu. Ama ne yazık ki bir istikrar yakalayamadık. Hem hocamız hem biz bu durumdan daha istikrarlı duruma nasıl geçeriz, onu düşünüyoruz. Onun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok önemli bir maça çıkacağız. İçeride oynadığımız maçlarda daha iyi oynuyoruz ve daha iyi motive oluyoruz. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Çünkü son 3 maç kaldı. Bundan sonraki son 2 maçtan biri deplasmanda Malatya ile diğeri de Fenerbahçe ile içeride. Nispeten daha zorlu maçlar bizi bekliyor. Bu Kasımpaşa maçından 3 puanı alıp derin bir nefes almak istiyoruz” dedi.

"Hakemler biraz daha dikkatli olsun"

Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşılaşmasında takım arkadaşları Orhan Ovacıklı'ya yapılan hareketi defalarca izlediğini ve faul olarak değerlendirdiğini sözlerine ekleyen Samudio, “Pozisyonu en az 5 kere izledim. Bana kalırsa o pozisyon net bir şekilde faul. Hatta VAR hakemi de pozisyona bakması için maçın hakemini çağırdı. Ama ne yazık ki vermedi. Sonucunda da gol oldu. Bizi üzen bir pozisyon. Tabii biz bunun üstesinden de gelebilirdik ama olmadı. Bu tip pozisyonlarda hakemlerin biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir