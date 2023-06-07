Branimir Micovic: “Oyuncularla gurur duyuyorum”

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Yardımcı Antrenörü Branimir Micovic, “Bugün gerçekten harika bir maç vardı. Seyircilerin bugün keyif aldığını düşünüyorum. Hocalar için stresli bir durum vardı. Oyuncular üstün bir performans sergiledi. Birçok pozisyon ve çok efor vardı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk yarı iyi bir performans sergiledik. Beşiktaş'ın ofansif kalitesi çok yüksek. İlk yarının sonunda attığımız gol bize özgüven kazandırdı. Başarabileceğimize inandık. Bu enerjiyle çıkınca 10 dakikada 2 gol bulduk. Bu kadar çabuk olacağını biz de tahmin etmedik. 2-1'den sonra bu oyunu, bu atmosferde 3-2'ye getirmek futbolcuların üstün bir karakter sergilemiş olduğunu gösteriyor. Bu güzel sonuçtan dolayı oyuncularla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Uygar Aydın - İsmail Yasin Akçın



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