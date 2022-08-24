Brent petrol 100 doların üzerinde

Dün 100,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 100,19 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yakın zamanda üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentilerin azalması etkili olduğu düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 100,21 ile 100,43 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.