'Brexit anlaşmasını tekrar müzakere etmek söz konusu değil'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi AB ve Birleşik Krallık arasında süre gelen Brexit krizini değerlendirdi. Macron, Brexit anlaşmasını Birleşik Krallık meclisinden geçirmek için çoğunluğu sağlama çözümünü bulmanın Başbakan Theresa May'in görevi olduğunu ve anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceğini söyledi. Macron, "Akşamüzeri bir siyasi tartışmamız olabilir fakat anlaşmanın yasal çerçevesi ve içeriği hakkında tekrar müzakere etme ve değişiklik getirme söz konusu olamaz" dedi.

Konu hakkındaki belirsizliği kaldırmak istediğini söyleyen Macron, “Tekrar yasal anlaşma hazırlayamayız, birkaç ay boyunca müzakere edilenleri yeniden müzakere edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Özlem Kaplan