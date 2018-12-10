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Brexit oylamasının ertelenmesi bekleniyor

Brexit oylamasının ertelenmesi bekleniyor
Brexit oylamasının ertelenmesi bekleniyor

Avrupa Adalet Divanının "İngiltere’nin Brexit’ten vazgeçmesi için geç değil” açıklamasının ardından, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın Avam Kamarasında düzenlenmesi planlanan Brexit oylamasını ertelediği bildirildi. Başbakanlıktan ise henüz resmi açıklama gelmedi.

Günün erken saatlerinde Avrupa Adalet Divanından "İngiltere'nin Brexit'ten vazgeçmesi için geç değil" açıklaması gelince, İngiltere'de Avrupa Birliği yandaşı muhaliflere ve anlaşmayı beğenmeyen iktidardaki milletvekillerine anlaşmayı iptal edebilme ümidi doğdu. Bu açıklamanın ardından İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın Avam Kamarasında yapılacak Brexit oylamasını ertelediği bildirildi. Başbakanlıktan ise henüz resmi açıklama gelmedi.
Öte yandan Avrupa Komisyonu, Brexit Anlaşması'nı yeniden müzakere edilmeyeceğini açıklamıştı. Ancak Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin anlaşmayı tek taraflı feshedebileceğine hükmetti.  

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