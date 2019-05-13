Brexit şirketleri Almanya'ya yönlendirdi

Almanya Ekonomi Bakanlığı, İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması sürecinde İngiltere'de faaliyet gösteren 2 bin 62 firmanın Almanya'ya taşındığını açıkladı. Almanya'ya Brexit nedeniyle yatırım için gelen şirketlerin sayısında yüzde 34'lük artış yaşandı.

Almanya Yatırım Kalkınma Ajansı (GTAI), Brexit sonrası Almanya'ya taşınanların çoğunun ABD şirketi olduğunu, şirketlerin üçte birinin satış ve pazarlama, yüzde 17'sinin ise üretim ve araştırma alanında faaliyet gösterdiğini duyurdu.

2018 yılında İngiltere'den Almanya'ya taşınan şirketlerden 345'i ABD, 229'u İsviçre, 188'i Çin ve 168'i İngiliz şirketlerinden oluştu. GTAI Genel Müdürü Robert Hermann, Almanya'yı tercih eden şirketler arasında finansal hizmetler, yazılım, tüketim malları, makine mühendisliği ve yedek parça sektörlerinin başı çektiğini söyledi.

Mehmet Koca

