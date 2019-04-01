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Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro 'Ağlama Duvarı'nı' ziyaret etti

Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro 'Ağlama Duvarı'nı' ziyaret etti
Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro 'Ağlama Duvarı'nı' ziyaret etti

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler tarafından en kutsal mekan olarak kabul edilen “Ağlama Duvarı"nı ziyaret etti.

Kudüs'te “diplomatik ofis” açan Brezilya'nın Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ağlama (Burak) Duvarı'nı da ziyaret etti. 

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, 4 günlük bir ziyaret için dün İsrail'e gelmişti. İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz, Twitter'da Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'ya İsrail'i ziyareti sırasında Kudüs'te açtığı diplomatik ofis için teşekkür etmişti. 

İsrail, Yahudilerin en kutsal mekan olarak kabul ettiği Ağlama Duvarı'nı 1967'deki 6 Gün Savaşları sırasında işgal etmişti.  

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