Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Covid-19'u yendi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yaptırdığı dördüncü korona virüs testi negatif çıktı. Korona virüsten kurtulan Bolsonaro, Twitter hesabından haberi, “SARS-CoV-2 için RT-PCR testi: negatif. Herkese iyi günler” ifadeleriyle duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı 7 Temmuz'da Covid-19'la enfekte olmuştu. Bolsonaro'nun 21 Temmuz'da yapılan üçüncü korona virüs testi de pozitif çıktı. Tüm bu süre boyunca, Bolsonaro resmi ikametgahı Palacio de la Alvorada'da karantinada kaldı. İlk birkaç gün sağlık durumu iyi olan Bolsonarao sadece hafif semptomlar gösterdi ve hiç hastaneye yatırılmadı. Aşırı sağcı lider iyileşmesini; sağlık otoritelerinin Covid-19'a karşı etkili olmadığını ve ciddi yan etkilere neden olabileceğini vurgulamasına rağmen hidroksiklorokine bağladı.