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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun korona virüs testi pozitif çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun korona virüs testi pozitif çıktı

Brezilya basını, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip korona virüs testinin ilkinde pozitif çıktığı belirtildi. Bolsonaro'da virüs tespit edilmesinin ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Görüşmenin ardından Başkan Trump, Bolsonaro ile el sıkışmasına rağmen korona virüs testine gerek olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ABD'de gerçekleştirdiği görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in korona virüs (Covid-19) taşıdığı tespit edilmiş, görüşmede yer alan Senatör Lindsey Graham ise kendini karantina altına aldığını açıklamıştı.

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