Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo'nun istifa edeceği bildirildi

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun istifa edeceği bildirildi. Arajuo'nun ilerleyen saatlerde istifasını Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya sunması ve görevini resmen bırakması bekleniyor.

Bakan Araujo son zamanlarda Brezilya Ulusal Kongresi tarafından büyük baskı altındaydı. Kongre, Araujo'nun Brezilya'nın önemli korona virüs aşı üreticileriyle olan zayıf diplomatik ilişkileri nedeniyle, geçen hafta Araujo'nun görevi bırakması yönünde baskı yapmaya başlamıştı.

Kongre Başkanı Artur Lira ise, Araujo'nun dış ülkelerle iletişim kurabilecek etkinliğini kaybettiğini belirtmişti.

Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, pandemiyle yüzleşmedeki birçok hatadan ve diplomasi eksikliğinden Araujo'yu sorumlu tutmuştu.

Komünavirüs

Araujo, Ocak 2019'da Bolsonaro tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı. Araujo, korona virüsü "komünavirüs" olarak adlandırmış, pandemiyi uluslararası organlar aracılığıyla komünist ideolojiyi yaymanın bir yolu olarak nitelendirmişti. Arajuo'nun bu açıklaması Brezilya'nın önemli ticaret ortaklarından olan Çin ile ilişkilerine zarar vermişti.

Cansel Kemiksiz

