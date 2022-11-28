Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı



2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya ile İsviçre, 974 Stadyumu'nda karşılaşırken müsabakada El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros düdük çaldı. Topla daha fazla oynayan Güney Amerika temsilcisi Richarlison ve Raphinha ile girdiği tehlikeli pozisyonlardan gol üretemedi. Brezilya savunmasında da hata yapmazken, ilk 45 dakika golsüz geçildi. 64. dakikada Vinicius Junior'un golü VAR kontrolü sonrası iptal olurken, baskısını arttıran Brezilya 83. dakikada aradığı golü Casemiro ile buldu. Vinicius Junior'dan pası alan Rodrygo, ceza yayı üzerinde tek pasla meşin yuvarlağı Casemiro'nun önüne aktarırken, Casemiro da ayağının dışıyla yaptığı vuruşla Brezilya'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Gol sonrası oyun üstünlüğünü bırakmayan Sambacılar kalan sürede başka gol bulamazken, maçı da 1-0 kazandı ve puanını 6'ya çıkarttı. Bu sonuçla Brezilya gruptan çıkmayı garantilerken, İsviçre ise mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı.

G Grubu'nun son maçlarında 2 Aralık Cuma günü TSİ 22:00'de Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre karşılaşmaları oynanacak.

İsmail Yasin Akçın



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