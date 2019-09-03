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Brezilya, Fransa'nın Amazonlara yardımını resmen reddetti

Brezilya, Fransa'nın Amazonlara yardımını resmen reddetti
Brezilya, Fransa'nın Amazonlara yardımını resmen reddetti

G7 grubunun Amazon yangınları için yaptığı yardımı organize eden Şili, Brezilya’nın Fransa tarafından yapılan yardımdan pay almayı reddettiğini duyurdu.

Şili Dışişleri Bakanlığı dünyanın en büyük 7 ekonomisi olan G7 grubunun Amazon yangınları için, yangının etkili olduğu ülkelere yaptığı 20 milyon euroluk yardım hakkında açıklamada bulundu. Yapılan yardımın dağılımı hakkında detayların paylaşıldığı açıklamada Brezilya'nın yapılan yardım içerisinde Fransa tarafından eklenen katkıdan pay almayı reddettiği aktarıldı. 

Amazonlarda devam eden yangınla ilgili olarak G7 liderleri 20 milyon euroluk bir yardım paketi hazırlamıştı. G7 toplantısına katılan Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya da, bu yardım paketinin yerlerine ulaştırılması konusunda koordinatörlük görevi verilmişti. Dün ise Devlet Başkanı Jair Bolsonaro dün Fransa'nın yardımı hakkında, “Sadaka kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullanılmıştı.  

Serkan Bayar

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