Brezilya, Meksika ve Kolombiya'da salgının bilançosu ağırlaşıyor

Ölü sayısı Brezilya'da 90 bini, Meksika'da 45 bini aştı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor. Brezilya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle bin 595 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 90 bin 134'e ulaştı. Son 24 saatte 69 bin 74 yeni vakanın kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı da 2 milyon 552 bin 265'e yükseldi. Ancak uzmanlar nüfusa oranla yapılan testlerin çok düşük olduğunu ifade ederek bu sayının gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor. Yaklaşık 210 milyon nüfuslu Brezilya'da yıl sonuna kadar 200 bin kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülüyor.

Meksika'da ölü sayısı 45 bini aştı

Meksika'da Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Bölümü Direktörü Jose Luis Alomia, korona virüs salgınında yeni normalin başlamasının 59. gününde ölü sayısının 45 bini aştığını açıkladı. Son 24 saatte 485 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde toplam ölü sayısının 45 bin 361'e yükseldiği belirtildi. Meksika'da toplam vaka sayısı ise 455 bin 87'ye ulaşırken, 89 bin 978 aktif vaka olduğu aktarıldı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 267 bin 147 olarak açıklandı.

Kolombiya'da günlük ölü sayısında rekor

Kolombiya'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybederken, bu sayının salgının başlangıcından bu yana bir günde kayda geçen en yüksek ölü sayısı olduğu belirtildi. Salgında toplam ölü sayısı 9 bin 454'e yükseldi. Ülkede son 24 saat içinde 8 bin 670 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 276 bin 55'e çıktı. Ölenler arasında ülkenin farklı bölgelerinden 10 yaşın altındaki 4 çocuğun olduğu açıklandı. Kolobiya'da son 24 saatte 32 bin 196 test yapılırken, Ulusal Sağlık Enstitüsü (INS), şu ana kadar 1 milyon 500 binden fazla test yapıldığını aktardı.

Serkan Bayar

