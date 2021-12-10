Brezilya sağlık sistemine siber saldırı

Bilgisayar korsanları Brezilya Sağlık Bakanlığını hedef aldı. Sağlık Bakanlığına düzenlenen siber saldırı sonrası yapılan açıklamada, saldırının sabah saatlerinde meydana geldiği ve saldırıda Ulusal Bağışıklama Programının bildirim sisteminin yanı sıra Covid-19'a karşı Ulusal Aşı Sertifikası verilmesini sağlayan sistemin etkilendiği aktarıldı. Milyonlarca bilginin ele geçirildiği saldırı hakkında soruşturmanın devam ettiği ve sistemlerin en kısa sürede eski haline getirmek için çalışıldığı bildirildi.

Saldırıyı üstlenen Lapsus Grubu adlı bilgisayar korsanları, Sağlık Bakanlığı sitesine "Verileri kurtarmak istiyorsanız bize ulaşın" mesajı bıraktı. Lapsus Grubu'nun, tahminen 50 terabayt veri kopyalandığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga gazetecilere verdiği demeçte, Bakanlığın kopyalanan tüm bilgileri elinde tuttuğunu ve hiçbir verinin kaybolmayacağını dair güvence verdi.

Saldırı nedeniyle milyonlarca Brezilyalı halka açık yerlere erişemezken, yurtdışına seyahat edecek olanlar ise aşı pasaportu çıkaramadı. Ayrıca Brezilya'ya gelen yolcular için uygulanacak olan yeni sağlık önlemleri de bir hafta ertelendi. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun aşı pasaportunun kullanılmasına karşı çıkmasına rağmen salı günü alınan tedbirler kapsamında, Brezilya'ya gelen aşısız yolcular 5 gün karantinaya alınacak ve Covid-19 için test edilecek.

Serkan Bayar