Brezilya'da 2 yıl sonra Rio Karnavalı coşkusu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen Rio Karnavalı Covid-19 nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Brezilya samba okullarının dansçıları ve müzisyenleri, seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla beraber başkent Rio de Janeiro'da bulunan Sambadrome geçit alanında açılış töreni düzenledi.

Çok sayıda kişinin katıldığı Rio Karnavalı'nın 30 Nisan'a kadar süreceği belirtildi. Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes, "Dünyadaki en büyük gösterinin geri döndüğünü gururla duyuruyorum" dedi.